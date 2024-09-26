26/09/2024 16:55

《本港經濟》6月平均工資率升3.7%，扣通脹後實質升1.9%

《經濟通通訊社26日專訊》根據政府統計處今日公布的數字，在統計調查中包括的所有選定行業主類，以名義工資指數計算，今年6月的平均工資率較上年同期上升3.7%。扣除以甲類消費物價指數計算的消費物價變動的因素後，在統計調查中包括的所有選定行業主類，今年6月的實質平均工資率較上年同期上升1.9%。

在今年6月，約63%公司的平均工資率較上年同期上升，32%公司的平均工資率較上年同期下跌，其餘5%公司的平均工資率與上年同期相若。



*第二季就業人士實質平均薪金按年升2.2%*



薪金總額統計方面，在統計調查中包括的所有行業主類，今年第二季的就業人士名義平均薪金指數較上年同期上升3.5%。扣除以綜合消費物價指數計算的消費物價變動的因素後，今年第二季的就業人士實質平均薪金較上年同期上升2.2%。

名義工資指數方面，在今年6月，所有選定行業主類均錄得按年升幅，由3.1%至4.5%不等。 實質工資指數方面，所有選定行業主類亦錄得按年升幅，由1.3%至2.7%不等。

就業人士名義平均薪金指數方面，在今年第二季，所有選定行業主類均錄得按年升幅，由1.6%至8.6%不等。實質平均薪金指數方面，第二季所有選定行業主類亦錄得按年升幅，由0.4%至7.3%不等。(cl)