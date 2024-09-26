26/09/2024 20:02

《再戰明天》歐元區公布消費者信心指數，美國公布個人消費等數據

《經濟通通訊社26日專訊》歐元區公布消費者信心指數，及美國公布個人消費等數據，料為周五（27日）市場焦點。



*歐洲央行執委發表講話，日本公布同時及領先指標*



各國重要經濟活動方面，日本自民黨舉行黨魁選舉。周五本港時間4:15pm，歐洲央行首席經濟學家連恩在有關財政政策、金融行業政策與經濟增長的會議上致開幕詞。5:40pm，歐洲央行執委奇波洛內發表講話。

數據方面，周五1:00pm（本港時間．下同），日本公布7月同時指標；7月領先指標。5:00pm，歐元區公布9月消費者信心指數。8:30pm，美國公布8月個人消費，料由0.5%降至0.3%；8月個人所得料由0.3%升上0.4%；8月批發庫存月率升幅料維持於0.2%。10:00pm，美國公布9月密歇根大學消費者信心指數，料由67.9升至69.3。

在本港，明日公布業績的公司有:中華汽車(00026)、達力集團(00029)、宏輝集團(00183)、亨泰(00197)、中國天化工(00362)、百利大(00495)、實力建業(00519)、德泰新能源集團(00559)、遠見控股(00862)、中證國際(00943)、綠色能源科技集團(00979)、寰宇娛樂文化(01046)、毅興行(01047)、源宇宙教育(01082)、星凱控股(01166)、京維集團(01195)、傳遞娛樂(01326)、華章科技(01673)、景瑞控股(01862)、TBKS HLDGS(01960)、金至尊集團(02882)、HSSP INTL(03626)等。(wa)