26/09/2024 11:27

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 4.36226 +13.702 一周 4.36405 +6.405 兩周 4.29786 +0.822 一個月 4.07566 +2.721 兩個月 4.0606 +1.072 三個月 4.07071 +0.875 六個月 3.97 -0.375 一年 3.95101 -0.994

《經濟通通訊社26日專訊》港元三個月以下拆息全線上升，其中，隔夜息升近14基點至4.36226厘，續創逾三周新高，與樓按相關的一個月拆息亦連升五天，報4.07566厘，為8月19日以來最高。反映銀行資金成本的三個月拆息連升四天，至4.07071厘，為9月12日後最高。長息方面，六個月及一年期拆息分別降至3.97厘和3.95101厘。港元匯價今早在7.7834-7.7864之間上落，最新報7.7847，較前收市價跌0.003%。(cl)資料來源：香港銀行公會