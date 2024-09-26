26/09/2024 11:27
《港元利率》拆息普遍走高一個月期五連升，惟長息下跌
《經濟通通訊社26日專訊》港元三個月以下拆息全線上升，其中，隔夜息升近14基點至4.36226厘，續創逾三周新高，與樓按相關的一個月拆息亦連升五天，報4.07566厘，為8月19日以來最高。
反映銀行資金成本的三個月拆息連升四天，至4.07071厘，為9月12日後最高。長息方面，六個月及一年期拆息分別降至3.97厘和3.95101厘。
港元匯價今早在7.7834-7.7864之間上落，最新報7.7847，較前收市價跌0.003%。(cl)
資料來源：香港銀行公會
反映銀行資金成本的三個月拆息連升四天，至4.07071厘，為9月12日後最高。長息方面，六個月及一年期拆息分別降至3.97厘和3.95101厘。
港元匯價今早在7.7834-7.7864之間上落，最新報7.7847，較前收市價跌0.003%。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|4.36226
|+13.702
|一周
|4.36405
|+6.405
|兩周
|4.29786
|+0.822
|一個月
|4.07566
|+2.721
|兩個月
|4.0606
|+1.072
|三個月
|4.07071
|+0.875
|六個月
|3.97
|-0.375
|一年
|3.95101
|-0.994
資料來源：香港銀行公會