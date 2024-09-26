26/09/2024 12:11

【傾力救市】駿利亨德森：沒顯著改變實體經濟，或只短暫提振股市

《環富通基金頻道26日專訊》中國三大金融監管機構推出「組合拳」救市，包括降低存款準備金率(RRR)和政策利率、降低存量房貸利率和統一房貸最低首付比例等。

駿利亨德森亞洲股息收益投資組合經理Sat Duhra表示，最近中國宣布的迷你刺激措施，並沒有顯著改變中國的實體經濟，但該措施使高Beta值的互聯網企業和不受青睞的大型銀行股強勁反彈，達到了提振市場的初步效果。可是，如政府沒有任何後續行動來直接解決房地產供應過剩和地方政府的財政狀況，以及促進家庭消費的措施，這些好轉可能會是短暫的。



*不會因刺激措施增持股份，惟續持有高收益高增長企業*



這並不代表中國股市不吸引，駿利亨德森今年增持了高收益國有企業和中國互聯網企業，這是基於監管機構提高股息和股票回購的動力（例如「國九條」），其成效固然不如韓國的「企業價值提升」計劃，但相關計劃已經為中國公司的股息帶來了正面影響。許多互聯網企業，例如外賣、旅行等平台的估值都非常便宜，而且相關企業的現金流很高，並出現股東回報率改善的跡象，加上目前的競爭環境亦具吸引力。目前仍然減持中國市場，也不會因為近日的刺激措施而增持股份，但很樂意繼續持有具高收益和高增長的企業，包括電網投資、人工智能、國內旅遊和強勁的新興國內品牌等獨特領域。(wa)