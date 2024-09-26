26/09/2024 12:15

《ＥＴＦ》SPDR金ETF(2840)將於港設美元及人幣櫃台

《環富通基金頻道26日專訊》道富集團(STT)旗下資產管理業務--道富環球投資管理，聯同推動黃金行業市場發展的組織--世界黃金協會宣布，將於今年10月28日起為港交所(00388)內以港元交易的SPDR金股份(02840)實施多櫃台安排，引入美元櫃台及人民幣櫃台。

此安排讓SPDR金股份能以港元、美元及人民幣交易及結算，股份代號分別為02840、(09840)及(82840)。雖然股份以美元、港元及人民幣計值，但在一手市場的現金增設新股份及以現金贖回股份僅以美元結算。

道富環球投資管理亞太區黃金策略師徐志傑表示，設立SPDR金股份的美元和人民幣櫃台是一項面向持有美元及人民幣儲蓄的香港投資者的舉措，透過提供這些貨幣的交易選項，讓投資者直接以持有的美元和人民幣現金買賣SPDR金股份，而毋須將貨幣兌換為港元，從而大大提升靈活性和便利性。

SPDR金ETF由世界黃金協會和道富環球投資管理於2004年在美國推出，是美國第一隻跟蹤金條現貨價格的實物支持黃金ETF。2008年，該ETF在香港上市，成為香港交易所上市的第一隻實物支持黃金ETF。目前，SPDR金ETF的資產規模已達721.9億美元，成為全球最大的黃金支持ETF。(wa)