26/09/2024 13:38

《投資展望》富達：經濟軟著陸可能性高，惟須保持靈活性抓緊機遇

《環富通基金頻道26日專訊》自疫情爆發以來，全球經濟及市場展現韌性，各地消費持續，富達認為全球經濟放緩但仍然穩健。富達國際全球多元資產及投資方案主管Henk-Jan Rikkerink指出步入今年最後一季，投資者應關注的三大因素。



*軟著陸路途顛簸市場波動性增，各地央行減息應對經濟放緩*



富達認為，在邁向軟著陸路上，經濟放緩仍如影隨形。近年各國央行致力壓抑通脹，至近月才明顯受控。去年市場憂慮的滯脹風險似乎已緩解，惟預期市況將較量化寬鬆時期更為波動且波幅更大。富達正密切關注美國就業市場轉弱及消費者積蓄耗盡的趨勢有否惡化跡象，同時留意近日中國人民銀行所推出的支持措施成效。

美國及其他國家於9月的減息行動，有望令邁向軟著陸之路較為順暢。鑑於通脹憂慮緩解，各地央行得以透過減息應對經濟放緩，料量化寬鬆將持續，惟年末前的寬鬆程度仍未定案。

中國人民銀行近日推出的支持措施，包括減息、減按揭利率、新一輪貨幣工具等以支持股市，有望短期內支持資產價格。但長期的股市表現仍靠企業盈利帶動，近日的支持措施能否帶動長期經濟發展仍待觀察。

全球正明確邁向更多貨幣及財政政策，以緩衝經濟周期波動性。由於聯儲局減息帶動股市周期性上漲，富達的量化模型不再集中避險，並掌握因選舉不確定性觸發的市場機遇，例如美國中型股和新興市場政府債雖屬風險較高的類別但表現有望向好。



*全球市場聚焦美國大選，AI技術商業化將持續高速發展*



2024年是數十年來選舉及政治風險最高的一年，一系列複雜的地緣政治風險為全球市場風險帶來諸多不確定性。市場上長期充裕的流動性已降低，美國大選後對中國內地和相關貿易政策將對往後的財政政策有舉足輕重影響。

過去一年的結構性增長主題持續，包括人工智能(AI)技術商業化將持續高速發展，各國政府亦持續投入數十億美元於電網升級，醫療保健依然是兼具防守及長期增長的投資主題。目前正處於經濟周期的中至後期，影響經濟的關鍵因素仍存不明確，市場波動性偏高，但有望帶來正回報。富達認為經濟軟著陸可能性最高，惟必須保持靈活性抓緊市場機遇。



*技術性增持債券兼慎選股票，有助把握亞洲增長機遇*



對於亞洲投資，2024年第四季適合採取順應東風的策略。亞洲區外投資風險加劇，從美國經濟增長放緩、貨幣政策轉向，到地緣政治衝擊前景等。技術性增持債券以保持一定防守性，同時慎選股票，有助在減息及市況波動的環境下，把握市場機遇。

富達國際亞洲固定收益投資主管朱蕾表示，亞洲央行利率決策持續受制於聯儲局鷹派取態， 因當地減息將會擴大與美國的息差，可能引致當地貨幣遭到拋售。此局勢直至9月聯儲局宣布減息0.5厘才改變。鑑於亞洲除日本外地區實質利率均為正值，富達預期美國減息將為大部分亞洲央行提供減息空間。印尼央行甚至較聯儲局早，於同一周率先宣布減息0.25厘至6%，為3年多來首次減息。

投資者於減息周期應更有信心投資於中長期優質債券，包括政府債及投資級別企業債。美國經濟面臨的挑戰較可能在股市中反映，如出口商收入或受衝擊，其盈利難免受壓，惟股市仍有很多選擇，特別是受惠於人工智能、能源轉型和供應鏈轉移的企業。富達更關注企業的估值及防禦度，以增加投資組合抵禦短期進一步衝擊。



*中國銀行及公用事業等韌性較高，日本小型企業有望追落後*



此外，亞洲市場前景也取決於中國和日本兩大經濟體表現。鑑於中國內地消費者和置業者仍保持審慎，中國內地仍在尋求經濟增長動力，要在年底前實現5%左右的年度經濟增長目標存在一定挑戰。

中國政策制定者致力改善投資者信心，包括9月閞始降低首期要求、進一步減息、承諾增加股市流動性等。儘管中國內地避免大規模信貸刺激，這期間推出的措施均集中刺激本地需求，有望帶動市場氣氛。經通脹調整後仍為正值的長期較低利率，將帶動中國債券價格持續向好。中國股市方面，具防守性的銀行和公用事業等行業韌性較高。10月政治局會議，或年底中央經濟工作會議可能會提出更多政策調整，惟基於美國大選等外部不確定性因素，預期政策轉變幅度不會太大。

日本擺脫通縮後，正在防範通脹，目標明年通脹維持在日本央行設定的2%以上，予日央行信心在未來幾季逐步加息。日本政策利率的上升趨勢將持續，惟市場對日本今年7月加息15個基點的強烈反應，或會令加息速度放緩。日本股市過去一年升浪中相對落後的小型企業有望迎頭趕上。然而，美國貿易政策任何轉變，都可能對日股構成影響，日本首相更迭亦為另一潛在風險。



*印度長遠前景依然樂觀，債市投資前景較具吸引力*



從印度和東南亞的人口紅利，到區內人工智能和能源轉型的發展，足證亞洲經濟具長期結構性增長。隨著市場對短期風險愈來愈敏感，富達預期市場將再三審視這些結構性增長因素，目前已在AI發展領域看到投資者從半導體為主的台灣和南韓市場，轉投可望較迅速受惠於量寬政策的東協市場。

同時，印度市場基本面穩固，經濟增速不容小覷，今年經濟增長預期達7%，富達認為印度的長遠前景依然樂觀。然而，部分行業經過長時間上升，或已再難支撐偏高的估值，且日圓套利交易潛在的平倉可能，或引發投機資金退出熱門且擁擠的股市，反觀印度債券被納入全球基準指數，當地實質利率為正數，故目前債市投資前景較具吸引力。(wa)