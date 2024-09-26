26/09/2024 14:21

【傾力救市】景順：未來或有更多刺激政策，重投中國股市良機

《環富通基金頻道26日專訊》中國三大金融監管機構推出「組合拳」救市，包括降低存款準備金率(RRR)和政策利率、降低存量房貸利率和統一房貸最低首付比例等。

景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭指，這些措施向市場釋放了強烈的訊號，表明政府正在積極應對經濟中部分不利因素。



*可推動經濟增長重回5%目標水平，未來降息已提上日程*



他預計，有關刺激措施可直接推動中國經濟增長重回5%的目標水平。最重要的一項利率下調就是針對存量房貸。中國人民銀行行長潘功勝表示，下調存量房貸利率預期會減少1500億元人民幣的利息支出，由此可刺激消費和投資。潘功勝亦表示，未來降息已提上日程，這被視作一項前瞻性指引。

人行將設立一項交換機制，允許銀行及經紀商向央行借款購買股票，金額大約為5000億元人民幣。人行正在測試一項股票平準基金，但細節有待公布。人行宣布針對樓市紓緩計劃推出增強措施，以便更好地支持地方國企以合理價格購買未竣工單位。



*很可能即將推出財政支持政策，可於當前水平買入中國股票*



景順認為，當局可能還要對供應及需求兩方面大幅推出更多刺激政策，進而改變市場情緒，提振經濟。中國政府很可能即將推出財政支持政策，這可以有助重振經濟及推動經濟復甦。於今年餘下的時間裏，政府開支很可能增加。

趙耀庭相信，這或是投資者重投中國股市的好時機。中國股市的股息率高於政府債券孳息率，息差拓闊至長期最高水平。這表明投資者預期企業股息將被大幅削減，但這不太可能。面對最近宣布的平準基金及政府提供更多的財政支持，投資者可以考慮在當前水平上買入中國股票。(wa)