26/09/2024 10:45

【傾力救市】中國據報將向國有大行注資1萬億，資金來自特別國債

《經濟通通訊社26日專訊》據《彭博》引述知情人士透露，中國正考慮向大型國有銀行注入高達1萬億元(人民幣．下同)資本，增強其助推經濟發展的融資能力。

知情人士說，資金將主要來自於發行特別國債。如果計劃落實，這將是2008年金融危機以來中國政府首次向大型銀行注資。

內地三大金融監管周二(24日)宣布一系列刺激措施以穩增長，國家金監總局局長李雲澤當時表示，將對六家大型商業銀行增加核心一級資本，但沒有給出更多細節。六家大型國有商業銀行分別是工行(01398)(滬:601398)、農行(01288)(滬:601288)、中行(03988)(滬:601988)、建行(00939)(滬:601939)、郵儲行(01658)(滬:601658)及交行(03328)(滬:601328)。

報道稱，國有大行近年來被要求加大向房地產商、購房者和地方政府融資平台等提供低利率的融資支持，它們面臨的壓力與日俱增。最近，部分銀行在自身利潤率下滑的情況下，仍響應政府號召，首次派發中期股息以期為股票市場提供支撐。(ry)