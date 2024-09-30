26/09/2024 17:54

【提振內房】機構料一線城市中廣州將率先全面放開限購，其次深圳

《經濟通通訊社26日專訊》中共中央政治局今日召開會議，再對房地產定調，首次明確要促進房地產市場止跌回穩。

據《第一財經》報道，業內認為，這表明當前穩定房地產市場對於穩定宏觀經濟的重要性，釋放出了積極的信號。

在限購方面，業內預計將有優化政策落地。報道引述中指研究院政策研究總監陳文靜稱，目前有限購政策的城市僅包括北上廣深、天津和海南部分地區，預計未來北上深的限購政策將進一步優化調整，廣州等其他地區限購政策有望全面放開。

報道並引述房地產大數據應用和諮詢服務商克而瑞稱，廣州是一線城市中最有可能率先全面放開限購的城市，其次是深圳，京滬全面放開限購可能性不大。此外，一線城市限貸、限售、普宅標準等政策也有望迎來優化調整，比如北京在近期宣布將適時取消普通住宅和非普通住宅的區分標準，此舉將進一步減輕住房交易稅費負擔。(jq)