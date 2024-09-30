26/09/2024 16:23

【提振內房】保利發展多個項目推保價計劃：買貴可享無憂退換房

《經濟通通訊社26日專訊》據《中國房地產報》報道，近日，央企保利發展(滬:600048)旗下多個城市項目公布了「保價計劃」。

溫州保利．天珺在15日宣布「保價至交付，降價無理由退房」。活動最長周期將持續到2026年下半年交付為止，這是目前溫州樓市史上最徹底也是最長的保價行動。

保利．天珺承諾，若天珺項目同類房屋(僅住宅)在後期網簽銷售折扣低於買方現有折扣(較備案價)，或有額外贈送物業費、車位、家裝包等任何形式的變相優惠，可無理由退房(房款利息不計)。

報道指，保利．天珺是保利發展在溫州打造的豪宅項目，住宅面積約200-530平方米，定價在3.1萬元(人民幣．下同)/平方米-3.9萬元/平方米，其中臨綠軸的一線景觀在4.2萬元/平方米以上。

類似的承諾在西安保利、四川保利、濟南保利、成都保利、廣東保利的部分項目中亦有同步推進。例如，西安保利推出「買貴可享無憂換；以舊換新，最高立省10萬元」；四川保利旗下20餘個在售項目全線參與推出的「保價到明年，無憂購好房，以高換低，買貴『兜底』」等保價方案。

在廣州，保利發展同樣限時限量推出了約1000套保價房源，拿出了保利珠江天悅、保利雅郡、保利燕語堂悅、中央公館等12個中心區明星樓盤，保價到2024年10月底。

保利發展今日收盤漲停，報9.12元。



*專家：若房企推出的價格虛高，想保價也保不住*



實際上，有城市在政策上也支持企業實施保價行動。8月初，廣州市花都區住房和城鄉建設局發布了《關於進一步促進房地產市場平穩健康發展若干措施的通知》，提到若購房者購買的樓盤在一定期限內出現降價，房企可提供差價補償、家裝補貼等優惠。

對於這種保價舉措，溫州大學房地產研究所教授潘安平此前表示，「保價計劃」的推行能否成功關鍵在於當前的價格是否合理，是否符合市場規律，特別是在供求關係大幅逆轉的情況下，若房企推出的價格存在虛高現象，市場不認可，那是想保價也保不住。

中國房地產指研究院華東大區副總經理高院生認為，在目前的房地產市場中，並非所有房企都具備履行承諾的實力，購房者需全面了解開發商給予無理由退房的相關的條款和所承擔的成本，做出理性的置業判斷。(jq)