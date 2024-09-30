26/09/2024 09:58

【提振內房】湖南株洲：10月起可互助購房，直系親屬可申公積金

《經濟通通訊社26日專訊》湖南省株洲住房公積金管理中心印發《株洲市住房公積金助力房地產市場平穩健康發展十條措施》，從家庭互助購房、優化住房套數認定標準、支持提取住房公積金直付首付款、提高貸款額度等十個方面優化、出台政策措施，以進一步滿足城鄉居民的剛性和改善性住房需求，助力房地產市場持續健康發展。此新政將於10月1日正式執行。

在實行家庭互助購房政策方面，自2024年10月1日起，至2026年9月30日，在株洲新購新建商品住房的購房人，其配偶及直係親屬可按相關政策申請住房公積金提取和貸款。

此外，提高住房公積金貸款額度。繳存人住房公積金貸款最高額度由70萬元(人民幣．下同)調整至80萬元(不區分單、雙職工)；生育二孩及以上家庭(至少有1個未成年子女)貸款最高額度由80萬元調整為100萬元。在計算借款人還貸能力時，月還款額(含其他債務)與月收入比由50%調整至60%。

支持大學畢業生貸款購房。在株洲市繳存住房公積金的全日制大專學歷以上畢業生，畢業5年內首次在株購買自住住房的，住房公積金貸款額度按可貸額度上浮30%。(jq)