26/09/2024 14:22

【提振內房】杭州：本月至明年9月，開展商品住房「以舊換新」

《經濟通通訊社26日專訊》杭州市房地產中介行業協會今日宣布啟動「以舊換新」活動，實施時間為2024年9月-2025年9月，到期後視情延續。

活動主要內容為，換房人、開發企業與經紀機構簽訂三方服務協議。換房人與開發企業簽訂商品房認購協議並繳納一定金額定金，設定一定期限的「免責期」鎖定房源；同時換房人委托一家新房項目合作經紀機構委托掛牌出售舊房。「免責期」內若舊房售出，則新房購買繼續進行；若舊房未售出，則認購協議無條件解除，定金退還換房人，交易雙方都毋須承擔違約責任。

「免責期」具體以三方約定為準，一般可為三方服務協議簽訂日起90天內。認購新房的定金具體金額以換房人和開發企業約定為準，為切實保障購房人權益，「以舊換新」活動認購新房定金由浙江省杭州市國立公證處指定存證帳戶委托管理。

據中指研究院數據，截至今年9月已有約130城開展住房「以舊換新」相關工作，北京、上海等城市也赫然在列。(jq)