26/09/2024 09:45

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶97點子，報7.0315

《經濟通通訊社26日專訊》上日人民幣在岸匯價雖有近170點反彈，但仍相對中間價略低，而隔夜美元表現偏強，今日人民幣中間價報跌。人民幣兌一美元中間價今報7.0354，較上個交易日跌152點子，止四連升，上個交易日報7.0202。

人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開97點子，報7.0315，上個交易日即期匯率收盤報7.0218。



*官媒：外部不確定性仍較多，勿賭匯率方向*



市場人士稱，本周中國出台的重磅政策料續提振做多人民幣人氣，不過反彈空間還需美指和大行行動配合。

人民銀行主管媒體《金融時報》今日頭版刊登題為《外部壓力明顯減輕 人民幣匯率保持基本穩定有堅實基礎》的文章指出，目前外部不確定性依然比較多，在人民幣匯率總體保持基本穩定的前提下，任何人都無法對匯率短期走勢作出準確判斷，既可能升值，也可能貶值，雙向波動是常態。金融機構、企業乃至居民個人都要樹立風險中性理念，不去賭匯率方向。從過往經驗看，賭匯率單邊升值或貶值的做法往往會帶來不必要的損失。(sl)



