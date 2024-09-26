26/09/2024 16:56

【聚焦人幣】人幣即期收升18點報7.0200，續刷近年半高

《經濟通通訊社26日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日早盤低開近百點後逐漸收復跌幅轉為小升，中央政治局罕見9月開會研究經濟工作，會議內容午後公布後匯率一度升破7.02關，但隨後升幅回落，收報7.0200，較上個交易日4時30分收盤價小升18點子，三連升，續創去年5月17日以來近一年半新高，全日在7.0105-7.0327之間波動。

離岸人民幣兌美元(CNH)亦曾升上7.00水平，現升217點子，報7.0107。

今日人民幣兌一美元中間價報7.0354，較上個交易日跌152點子，止四連升，上個交易日報7.0202。

人民幣即期匯率連續三個交易日收漲，但升幅明顯收窄。《路透》表示，一方面日內市場結匯需求明顯，但大行逢低買盤也不少，最終人民幣僅小升，預計節前7關口仍將拉鋸。

瑞穗銀行亞洲首席外匯策略師張建泰稱，人民幣將夾在增長前景改善和利率下降的抵消力量之間，維持在7水平附近區間波動。

鑑於美聯儲將重點轉向就業而非通脹，周四晚些時候出爐的美國一周請領失業金數據將受到密切關注。另外市場也關注周五公布的美國8月個人消費支出(PCE)物價指數。

據芝商所的FedWatch工具顯示，交易員仍預計美聯儲將在11月的下次會議上將再次大幅降息50個基點，但這種可能性從前一天的58.2%降至57.4%。(sl)