26/09/2024 17:50

【傾力救市】美銀料中國4周內公布後續措施，以提振情緒調整預期

《經濟通通訊社26日專訊》投行美銀表示，中國在推出貨幣刺激方案後，預計「第二支箭」的後續財政措施將在未來2-4周內公布，包括刺激消費和投資需求，以及進一步加強社會保障、醫療保健和生育措施。

美銀大中華首席經濟學家喬虹的報告指出，中國近日的貨幣金融政策一攬子計劃提振了市場情緒，並重新燃起了對近期出台更多寬鬆措施的希望，相信更多財政刺激政策的制定可能已經在進行中，預計未來幾周將宣布財政方案，以最大限度發揮提振情緒和調整預期的作用，「它(方案)將允許政策層評估貨幣和金融政策方案的影響，同時為克服黃金周後疲軟數據的潛在消息提供新的推動力」。

報告又認為，以更溫和的降息、信貸支持和財政擴張為特徵的政策組合本身不太可能實現經濟再膨脹，關鍵是要解決一個日益普遍的問題，就是公共和私人領域缺乏微觀層面的積極激勵，以將中國從經濟低迷中拯救出來。要重燃消費和投資增長引擎，關鍵是要重新為家庭、企業和政府部門注入積極激勵。(sl)