26/09/2024 13:33

【政治局會議】加大財政貨幣政策逆周期調節，降存準率有力度降息

《經濟通通訊社26日專訊》中共中央政治局今日召開會議，分析研究當前經濟形勢，部署下一步經濟工作。中共中央總書記習近平主持會議。

會議強調，要加大財政貨幣政策逆周期調節力度，保證必要的財政支出，切實做好基層「三保」工作。要發行使用好超長期特別國債和地方政府專項債，更好發揮政府投資帶動作用。要降低存款準備金率，實施有力度的降息。



*要有效落實存量政策，加力推出增量政策*



會議指出，中國經濟的基本面及市場廣闊、經濟韌性強、潛力大等有利條件並未改變。同時，當前經濟運行出現一些新的情況和問題。要全面客觀冷靜看待當前經濟形勢，正視困難、堅定信心，切實增強做好經濟工作的責任感和緊迫感。要抓住重點、主動作為，有效落實存量政策，加力推出增量政策，進一步提高政策措施的針對性、有效性，努力完成全年經濟社會發展目標任務。(sl)