26/09/2024 15:07

【傾力救市】瑞銀：刺激政策仍須加碼，維持今明兩年經濟增長預測

《經濟通通訊社26日專訊》人行、金監總局、中證監日前宣布降準、降息、降存量房貸，以及創設證券、基金、保險公司互換便利及股票回購增持專項再貸款等一系列刺激經濟政策，《中國青年報》引述瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤認為，本輪政策出台後，未來幾個月政策仍有必要進一步加碼，從而緩解房地產市場下行壓力、穩定經濟增長。

為了推動房地產去庫存取得顯著進展，汪濤認為政府和人行需要大幅增加資金支持，並降低資金成本。他還認為需要進一步擴容「白名單」機制支持保交樓。此外，還有必要加快國債發行節奏和資金撥付節奏，並通過在一定程度上放鬆地方隱性債務管控等方式支持地方政府。

瑞銀依然預計未來幾個月政府會出台更為有效的財政支持措施，穩定經濟增長。瑞銀繼續維持2024年GDP增長4.6%和2025年增長4.0%的預測。(sl)