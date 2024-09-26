26/09/2024 14:12

【傾力救市】中信建投：政治局會議全力振興經濟，A股可創年內高

《經濟通通訊社26日專訊》中共中央政治局今日召開會議，分析研究當前經濟形勢，部署下一步經濟工作。中信建投證券首席策略官陳果發布最新觀點稱，今天會議全力振興經濟的信號非常強烈，並且也特別提到努力提振資本市場，鼓舞人心，對股票市場構成盈利與估值雙重利好，A股與港股的走勢預計都將更上一層樓，「我們維持A股市場主要指數有望挑戰5月的年內高點的判斷」。

今日政治局會議強調，要加大財政貨幣政策逆周期調節力度，保證必要的財政支出。要發行使用好超長期特別國債和地方政府專項債，更好發揮政府投資帶動作用。要降低存款準備金率，實施有力度的降息。要努力提振資本市場，大力引導中長期資金入市。要支持上市公司併購重組，穩步推進公募基金改革。要促進房地產市場止跌回穩，對商品房建設要嚴控增量、優化存量、提高質量，加大「白名單」項目貸款投放力度，支持盤活存量閒置土地。要調整住房限購政策，降低存量房貸利率，抓緊完善土地、財稅、金融等政策，推動構建房地產發展新模式。(sl)