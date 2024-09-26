26/09/2024 09:41

《國金新見－陳建斌》環球金融短評，三季度回顧，展望第四季

《國金新見》經過長達的緊縮周期後，聯儲局終於啟動減息，幅度高達50個基點，基準利率區間降至4.75%至5%。點陣圖顯示，今年可能還有50個基點的減息空間，明年更可能減息100個基點。鴿派立場引發市場的強烈反應，道瓊斯指數和標普500指數雙雙創下新高，美元指數跌至100.2的年內低點，而黃金價格則突破2600美元大關，創歷史新高。非美元主要貨幣應可看高一線。



*美國市場*



減息決定引發市場對美國經濟前景的廣泛討論。有分析預計縱使聯儲局已經減息，經濟仍可能會出現衰退，但多數觀點對經濟軟著陸仍相對樂觀。第二季度的企業財報表現依然強勁，約80%的標普指數成份股公司的盈利超出市場預期，顯示企業基本面仍然穩健。歷史數據也為市場提供了支撐：過去40年的分析表明，如果經濟不陷入衰退，標普指數在減息後兩年內平均上漲36.7%；即使在衰退情況下，指數平均也只僅下跌約7.6%。儘管納斯達克100指數尚未創下新高，但這可能意味著市場正在經歷從成長型科技股向價值股或其他板塊的輪動，而非整體市場氛圍惡化的訊號。這種輪動通常被視為投資者正在尋找新的投資機會。



*中歐關係*



歐盟原本考慮對部分中國電動車生產商徵收超過35%的額外關稅，但最新消息顯示，雙方正在探討設立最低售價的可能性，以避免加徵關稅。這一發展對於中國電動車產業鏈或是一大利好因素。如果最終達成協議，不僅可以緩解中歐貿易摩擦，還可能為中國電動車企業開拓歐洲市場創造更有利的環境。



*亞太市場*



隨著日本結束長期負利率政策，有分析預計日本央行可能在10月進一步加息。潛在的政策變化可能導致日圓升值，並引發套利交易(carry trade)的平倉，在短期內引發市場波動。從長遠來看，日本貨幣政策的正常化被視為日本經濟健康發展的積極訊號。與此同時，聯儲局的減息導致美元走弱，這對包括亞洲在內的新興市場有利。美元走弱有助於緩解新興市場的債務壓力，並吸引更多國際資本流入。這種趨勢可能會支持新興市場貨幣、股市和債市的表現，為這些經濟體的增長提供動力。



*中國市場*



雖然中國經濟繼續面臨結構性挑戰，但也出現了一些積極的跡象。外貿數據明顯改善，8月出口按美元計價同比增長8.7%，創17個月新高，顯示中國在全球供應鏈中的地位仍然穩固。內需疲軟，8月社會消費品零售總額增長僅為2.1%並少於預期的2.5%。為應對挑戰，中央政府推出了一系列有力的政策措施。最新的重大舉措包括商務部等七部門聯合發布的《汽車以舊換新工作的通知》，大幅提高汽車以舊換新補貼。其他措施還包括降低存款準備金率0.5%及降低存量住房貸款利率以減輕數百萬家庭的借貸成本，爭取刺激消費。美元走弱的趨勢可能會吸引更多國際資本流入中國市場。有投行報告顯示，今年以來流入新興市場股票基金的資金規模達到1090億美元，其中，流入中國股票基金的資金高達916億美元。國際資本持續吸納，有助中港股市氣氛轉好。



*中美關係*



美國政府和國會短時間內加大了對中國的經濟和技術壓力。眾議院以306票對81票高票通過《生物安全法》，限制5家中國生物科技企業及其美國子公司的業務。同時，美國還通過限制大疆無人機銷售的議案。貿易方面，美國正採取措施收緊對低價值商品的關稅豁免政策，主要針對中國電商公司，影響大量來自中國的跨境電商包裹。美國亦確定對中國電動汽車徵收100%的關稅，對太陽能電池徵收50%的關稅，以及對鋼鐵、鋁、電動汽車電池和主要礦產徵收25%的關稅。政策方向有如長期國策，相信最後無論誰人贏得美國總統寶座，美國壓制中國的大方向將不會有改變並為市場帶來長期的不確定性及波動。《大新銀行投資管理服務處投資主管 陳建斌》



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