26/09/2024 08:49

【外圍經濟】美光科技首季收入預測勝預期，股價盤後升逾14%

《經濟通通訊社26日專訊》美光科技預計第一財季收入，將達創紀錄的85億至89億美元，並預計毛利率躍升至約39.5%，分析師預期收入為82.8億美元。經調整每股收益預計1.66至1.82美元，亦高於分析師預期的1.65美元。

由於首季收入預測勝預期，美光股價盤後一度升逾14%，報109.9美元。行政總裁Sanjay Mehrotra在聲明中表示，強勁的人工智能需求推動數據中心DRAM產品的強勁增長。步入2025財年，公司處於歷史上的最佳競爭地位。

根據美光公布的季度業績，截至8月29日止第四季度扭虧為盈，轉賺近8.9億美元，相對去年同期虧損14.3億美元，收入按年增長93%至77.5億美元，經調整後每股收益1.18元，高於預期的1.13元。(rc)