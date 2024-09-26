26/09/2024 11:47

【美國減息】聯儲局理事庫格勒：若通脹如預期放緩，支持繼續減息

《經濟通通訊社26日專訊》聯儲局理事庫格勒(Adriana Kugler)表示，她強烈支持上周減息0.5厘的決定，並補充說，如果通脹繼續如預期放緩，進一步減息是合適的。

她表示，通脹方面持續取得進展和勞動力市場放緩意味著，對於聯邦公開市場委員會(FOMC)的委員而言，是時候放鬆貨幣政策。勞動力市場保持韌性，但FOMC現在需要平衡重點，以便能夠繼續在降通脹方面取得進展，同時避免經濟中不必要的痛苦和疲軟。

聯儲局上周投票決定減息0.5厘，這一幅度超出許多經濟師的預期。聯儲局主席鮑威爾表示，隨著招聘放緩和價格壓力緩解，大幅減息旨在保護強勁的勞動力市場。不過，政策制定者沒有承諾減息步伐，稱未來減息幅度將取決於經濟形勢。(rc)