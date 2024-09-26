26/09/2024 13:54

【外圍經濟】日圓兌美元跌至145，日經指數升逾900點

《經濟通通訊社26日專訊》日圓周四（26日）跌至9月初以來最低水平，日經平均指數尾盤上升906.26點，或2.39%，現報38776.52點。

日圓兌美元一度跌0.2%，至145.04，為本月4日以來低位。儘管聯儲局上周減息0.5厘，但主席鮑威爾對寬鬆步伐持謹慎態度，而日本央行行長植田和男周二(24日)重申，該行不急於加息，導致投資者仍不確定日美息差可能出現的收窄速度。



*投資者仍不確定日美息差前景*



日圓兌美元匯率在之前觸及38年新低後，本季度至今已上漲11%，但市場對於日美息差還能收窄多少存在疑問。日本也仍舊面臨資本大幅外流、貿易逆差和負實際利率等對日圓不利的因素。

瑞穗證券策略師Masafumi Yamamoto和Masayoshi Mihara在一份報告中表示，美元兌日圓可能會繼續波動，市場對11月FOMC會議減息幅度的預期會隨著美國經濟指標的強弱而變化。(rc)