27/09/2024 09:59

【傾力救市】麥格理︰內地救市舉措不足以令樓市「止跌」

《經濟通通訊社27日專訊》麥格理分析師發表報告，認為中央政治局周四會議提出的一系列房地產相關舉措仍不足以實現當局為樓市「止跌」的目標。

麥格理大中華區首席經濟學家胡偉俊等人在報告中表示，此次會議為內地樓市政策轉折點，決策層將動用貨幣、財政、房地產和資本市場政策來穩定樓市、結束通縮。但要實現止跌目標，中央政府可能得充當房地產市場的「終極買家」。

報告說，鑑於中央政治局強調加大財政支持力度、穩定房地產市場，財政和房地產方面可能很快便會宣布進一步「救市」舉措。(kl)



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