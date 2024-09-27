27/09/2024 17:54

《外圍焦點》美國公布個人消費等數據

《經濟通通訊社27日專訊》美光科技的強勁展望提振了市場人氣，美股昨日（26日）上行，科技板塊領漲，而中國大規模刺激經濟，美國最新數據亦重燃了對市場前景的樂觀情緒。道指上漲260.36點或0.6%，報42175.11點。標普500上漲23.11點或0.4%，報5745.37點。納指上漲108.09點或0.6%，報18190.29點。港股方面，恆生指數收市報20632，升707點或3.6%，成交4457億元。

各國重要經濟活動方面，本港時間28日凌晨1:15am，美聯儲理事鮑曼在阿拉巴馬州銀行家協會銀行CEO會議參加談話。

數據方面，今日5:00pm，歐元區公布9月消費者信心指數。今晚8:30pm，美國公布8月個人消費，料由0.5%降至0.3%；8月個人所得料由0.3%升上0.4%；8月批發庫存月率升幅料維持於0.2%。10:00pm，美國公布9月密歇根大學消費者信心指數，料由67.9升至69.4。(wa)