27/09/2024 10:29

【傾力救市】廣開首席：中央匯金公司將加大對ETF的增持力度

《經濟通通訊社27日專訊》中共中央政治局昨日召開會議提到，要努力提振資本市場，大力引導中長期資金入市，打通社保、保險、理財等資金入市堵點。

廣開首席產業研究院資深研究員馬泓預計，接下來政策將在三個方面推出重要舉措，一是大力發展權益類公募基金，進一步優化權益類基金產品註冊，大力推動寬基ETF等指數化產品創新。二是提高對中長期資金權益投資的監管包容性，全面落實3年以上長周期考核，打通影響保險資金長期投資的制度障礙，鼓勵企業年金基金根據持有人不同年齡和風險偏好探索開展不同類型的差異化投資。三是多措並舉提高上市公司質量和投資價值，塑造中長期資金「願意來、留得住、發展得好」的良好市場生態。

同時，下一步中央匯金公司將加大對ETF的增持力度，人行創新設立的兩項共8000億元人民幣規模全新工具也將為穩定股市發展助力。(lc)