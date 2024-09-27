27/09/2024 10:29

【傾力救市】專家：政治局會議向民營經濟傳遞了更加善意的信號

《經濟通通訊社27日專訊》中共中央政治局昨日召開會議提到，要幫助企業渡過難關，進一步規範涉企執法、監管行為。要出台民營經濟促進法，為非公有制經濟發展營造良好環境。

多位受訪專家表示，會議向民營經濟傳遞了更加善意的信號，良好的監管環境有助於企業在法律框架內更好地運作，進一步規範涉企執法和監管行為，將讓企業更專注於自身的發展。

中國上市公司協會學術顧問委員會委員程鳳朝表示，會議強調幫助企業渡過難關，反映了黨中央對經濟發展的高度重視。未來中國將通過更加透明和公正的執法環境，減少企業在運營中的不確定性，增強企業信心。良好的監管環境有助於企業在法律框架內更好地運作，從而促進經濟的健康發展。

北京威諾律師事務所主任楊兆全表示，出台民營經濟促進法，將為非公有制經濟提供更加堅實的法律保障，鼓勵更多的民間資本投入到經濟發展中來。(lc)