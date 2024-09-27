27/09/2024 10:29

【傾力救市】政治局會議強調促消費惠民生，擴內需政策有望出台

《經濟通通訊社27日專訊》中共中央政治局昨日召開會議提到，要把促消費和惠民生結合起來，促進中低收入群體增收，提升消費結構。要培育新型消費業態，支持和規範社會力量發展養老、托育產業，抓緊完善生育支持政策體系。

中國社科院金融研究所副研究員曹婧表示，將促消費和惠民生結合起來是此次會議部署的重點之一。中央財政要在教育、醫療、養老、托育以及保障性住房等民生領域加大投入，從而解除中低收入群體的後顧之憂。

中國社科院世界經濟與政治研究所全球宏觀室主任肖立晟認為，下一步，擴內需有望出台增量政策。改善社會保障體系、出台生育和養老等消費補貼政策、擴大當前消費品以舊換新的支持範圍等都是潛在選項。(lc)