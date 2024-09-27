27/09/2024 10:38

【傾力救市】政治局會議提出引資穩資，料有更具體穩外資政策出台

《經濟通通訊社27日專訊》中共中央政治局昨日召開會議提到，要加大引資穩資力度，抓緊推進和實施製造業領域外資准入等改革措施，進一步優化市場化、法治化、國際化一流營商環境。

中國社科院世界經濟與政治研究所副研究員潘圓圓表示，會議再次強調「加大引資穩資力度」，說明中國積極擴大自主開放的態度，後續或將有更加具體的穩外資政策出台，包括放寬服務業外資准入等，相關政策利好國內消費者，將為中國經濟發展帶來新動能。

對於引資穩資的具體措施，廣開首席產業研究院高級研究員羅奐劼表示，主要有五個方面的措施。一是進一步擴大市場准入，包括合理縮減外商投資准入負面清單；開展放寬科技創新領域外商投資准入試點；擴大銀行保險領域外資金融機構准入；拓展外資金融機構參與國內債券市場業務範圍和深入實施合格境外有限合夥人境內投資試點等。二是擴大鼓勵外商投資產業目錄和外資項目清單；落實稅收支持政策和加大金融支持力度；支持中西部和東北地區承接產業轉移等。三是優化公平競爭環境，包括完善招標投標制度和公平參與標準制修訂等。四是暢通創新要素流動，包括支持外商投資企業與總部數據流動等。五是完善國內規制，包括加強知識產權保護和積極推進高標準經貿協議談判及實施等。(lc)