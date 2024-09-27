27/09/2024 14:07

【傾力救市】高盛預計今明兩年中國將有更多的寬鬆政策出台

《經濟通通訊社27日專訊》中共中央政治局會議昨日召開會議，提出要有效落實存量政策，加力推出增量政策。高盛預計，今明兩年中國將有更多的寬鬆政策出台。今年四季度，存款準備金將再下調25個點子。如果美國聯儲局更激進地降息，將為人行提供更多的降息空間。

對於2025年，高盛預測將進行兩次25個點子的準備金率下調和兩次20個點子的政策利率下調，以響應政治局對有力降息的要求。

在財政政策方面，高盛認為，政府將增加債券發行配額以支持支出，可能通過批准額外的超長期中央政府特別債券(CGSB)，或利用前幾年的未使用債券配額（至2023年底，估算規模約為2.2萬億人民幣）。增加1-2萬億人民幣的超長期中央政府特別債券將是更有效的選擇。

此外，高盛認為，2025年的財政赤字預計依然龐大，存在上行風險。在房地產領域，預計將進一步放寬購房限制，繼續支持城市化政策，並加強住房去庫存的資金和措施。

消費方面，政府可能會增加對消費品以舊換新的資金支持，並提高低收入群體的社會福利。高盛指出，儘管政策寬鬆力度加大，考慮到房地產持續下行和生產者價格指數通縮，對2024年實際GDP增長預測的上行風險有限，預計第四季度將實現增長改善。(lc)