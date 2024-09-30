27/09/2024 16:15

【提振內房】滬深據報計劃取消住房限購措施，上海方面稱暫未調整

《經濟通通訊社27日專訊》外電引述消息人士稱，中國一線城市上海和深圳正計劃取消現有的住房購買限制，以激發住房消費需求，提振低迷的房地產市場。

消息人士指，上海和深圳在計劃取消對個人和家庭購買房屋套數的限制，預計這一政策將在未來幾周內宣布，加入完全取消購房限制的諸多中國城市的行列。

另外，北京也計劃在多數區域分階段取消類似的購房限制，但東城和西城重點核心區除外，因為這兩個區承擔著中央政務功能。

中央政治局周四（26日）召開會議，強調「努力完成」全年經濟社會發展目標任務，並明確要促進房地產市場止跌回穩，調整住房限購政策。上述幾個一線城市的放開限購將標誌著中國官方為遏制房地產行業的長期低迷而做出的最新努力。

對於上述消息，上海不動產登記中心及深圳12345政務服務熱線相關工作人員均表示，目前相關樓市限購政策未調整，仍維持原有政策。（lc）