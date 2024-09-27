27/09/2024 11:34

【傾力救市】渣打：內地救市舉措令人驚喜，料未來推更多寬鬆政策

《經濟通通訊社27日專訊》內地推出一系列救市政策，渣打大中華及北亞首席經濟師丁爽表示，上述舉措令人驚喜，人行在制定相關政策時需要考量眾多因素，顯示出現時人行的優先事項有所轉變，目前穩定經濟增長成為其優先事項，又指政策制定者思維轉向更積極地應對經濟問題。

他指出，在今年早些時候，人行著重於維持匯率穩定，由於當時美國的利率非常高，中美利差造成人民幣貶值壓力，國內銀行體系淨利差持續收窄，這可能會影響銀行體系健康，又指是次政策中包括降準等，或降低銀行體系的負債成本，以穩定淨息差。

他預期，未來數季人行將推出更多寬鬆措施，包括減息等，又認為其減息周期可能會持續到明年年中，不一定要跟隨美國減息周期，因為需要視乎中國經濟什麼時候穩定下來，預期未來中國會繼續減息。(bn)