27/09/2024 14:08

余偉文:本港離岸人幣業務蓬勃發展，對人民幣國際化前景十分樂觀

《經濟通通訊社27日專訊》金管局總裁余偉文表示，在過去20年，本港在離岸人民幣業務方面一直蓬勃發展，相關的市場參與者更加活躍及多元化，產品範圍更廣泛、市場基礎設施也更健全。離岸市場增長勢頭強勁，尤其是近幾年，愈來愈多的跨境貿易以人民幣結算，愈來愈多的商業活動和直接投資以人民幣作為融資貨幣。

他指出，今年7月香港人民幣銀行貸款在短短三年內急增至近6000億元人民幣，而從2020年到2023年短短四年內，離岸人民幣債券發行額上升了近一倍。



*對人民幣國際化前景十分樂觀*



他提及，展望未來，對人民幣國際化的前景仍然十分樂觀，在結合周期及中短期結構性因素，寬鬆貨幣政策環境預計將持續等因素下，將鼓勵銀行和企業更頻繁地使用人民幣作為融資貨幣。從長遠來看，也看到許多有利因素。隨著全球供應鏈的重新配置，更多內地企業開始海外擴張，隨著人民幣國際化步伐加快，中國與東盟，中東以及其他國家之間的貿易和投資合作將持續增加。

他又表示，金管局在流動性、產品、基礎設施和知識等領域也會採取相應的行動，來把握香港作為離岸人民幣中心的機遇。(bn)