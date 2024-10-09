27/09/2024 17:53

【虛擬銀行】PAObank中小企貸款優惠現金獎賞高達1.5萬

《經濟通通訊社27日專訊》PAObank宣布推出中小企貸款現金獎賞計劃。由即日起至今年11月30日(推廣期)，中小企客戶凡成功申請「企業抵押貸款」、「壹易貸」或「企業分期貸款」，並於指定日期前提取貸款，可享高達1.5萬元現金獎賞。

PAObank提供多項貸款產品予客戶選擇，其中，「企業抵押貸款」的貸款額高達3000萬港元，最高可達抵押品市值的80%，並接受多種物業作抵押，包括住宅、商舖、寫字樓及工業大廈；「壹易貸」的預先批核貸款高達1000萬港元，審批無須遞交文件，以及提供5天放款保證； 「企業分期貸款」的貸款額最高為740萬港元，無須手續費，並可提早還款免罰款，利息按天計算。(cl)