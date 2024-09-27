27/09/2024 19:35

《再戰明天》中國公布官方及財新製造業PMI，美國芝加哥PMI

《經濟通通訊社27日專訊》中國公布官方及財新製造業PMI，及美國公布芝加哥PMI，料為下周一（30日）市場焦點。

各國重要經濟活動方面，下周一本港時間7:50am，日本央行公布9月19-20日政策會議意見摘要。5:30pm，德國經濟部長哈貝克發表講話；晚上6:00pm，財政部長林德納發表講話。9:00pm，歐洲央行總裁拉加德在歐洲議會經濟和貨幣事務委員會聽證會上作介紹性發言。



*日本公布工業生產等數據，德國公布CPI*



數據方面，下周一（30日）7:50am（本港時間．下同），日本公布8月工業生產，月率料由3.1%逆轉至下滑0.5%，年率料由2.9%逆轉至下滑1.5%；8月零售銷售月率升幅料由0.2%擴大至0.5%，年率升幅料維持於2.6%。9:30am，中國公布9月製造業採購經理人指數，料由49.1升至49.5；9月非製造業採購經理人指數料由50.3升至50.4；9月綜合採購經理人指數。9:45am，中國公布9月財新製造業採購經理人指數，料由50.4升至50.5。1:00pm，日本公布8月新屋動工，年率跌幅料由0.2%擴大至3.5%。2:00pm，英國公布第二季出口；第二季國內生產總值，季率升幅料由0.7%收窄至0.6%；第二季進口。同一時間，德國公布8月進口物價，月率跌幅料由0.4%擴大至0.5%，年率料維持不變；8月零售銷售。4:30pm，香港公布8月貨幣供應M1；8月貨幣供應M2；8月貨幣供應M3。8:00pm，德國公布9月消費者物價指數。9:45pm，美國公布9月芝加哥採購經理人指數，料由46.1升至46.8。10:30pm，美國公布9月達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數，料由負9.7惡化至負10.6。

在本港，下周一（30日）公布業績的公司有:INTL GENIUS(00033)、金粵控股(00070)、冠軍科技集團(00092)、正商實業(00185)、國家聯合資源(00254)、中國高精密(00591)、中港石油(00632)、森美控股(00756)、中國健康科技集團(01069)、美亞控股(01116)、中國環境資源(01130)、中國生態旅遊(01371)、中國碳中和(01372)、工蓋有限公司(01421)、OKURA HOLDINGS(01655)、高地股份(01676)、澳洲成峰高教(01752)、十方控股(01831)、時計寶(02033)、創聯控股(02371)、易緯集團(03893)等。

下周三（2日）公布業績的公司有:中國金屬利用(01636)等。

此外，明日連連數字(02598)、熙康雲醫院(09686)、中旭未來(09890)等將有基石投資者持股解禁。(wa)