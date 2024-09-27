27/09/2024 11:21
《港元利率》臨近季結日隔夜息高見5.39厘，港匯創近八周新高
《經濟通通訊社27日專訊》臨近季結，港元拆息全線上揚，其中，隔夜息飆升103基點至5.39857厘，為去年12月29日以來最高，與樓按相關的一個月拆息亦連升六天，報4.18752厘，是8月6日後最高。
反映銀行資金成本的三個月拆息連升五天，至4.14464厘，為9月9日以來最高。長息方面，六個月及一年期拆息分別回升至3.98060厘和3.97917厘。
港元匯價今早最高曾見7.7776兌美元，為8月5日以來最強，最新報7.7804，較前收市價跌0.02%。(cl)
資料來源：香港銀行公會
反映銀行資金成本的三個月拆息連升五天，至4.14464厘，為9月9日以來最高。長息方面，六個月及一年期拆息分別回升至3.98060厘和3.97917厘。
港元匯價今早最高曾見7.7776兌美元，為8月5日以來最強，最新報7.7804，較前收市價跌0.02%。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|5.39857
|+103.631
|一周
|5.16393
|+79.988
|兩周
|4.83119
|+53.333
|一個月
|4.18752
|+11.186
|兩個月
|4.13393
|+7.333
|三個月
|4.14464
|+7.393
|六個月
|3.9806
|+1.06
|一年
|3.97917
|+2.816
資料來源：香港銀行公會