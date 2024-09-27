27/09/2024 11:21

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 5.39857 +103.631 一周 5.16393 +79.988 兩周 4.83119 +53.333 一個月 4.18752 +11.186 兩個月 4.13393 +7.333 三個月 4.14464 +7.393 六個月 3.9806 +1.06 一年 3.97917 +2.816

《經濟通通訊社27日專訊》臨近季結，港元拆息全線上揚，其中，隔夜息飆升103基點至5.39857厘，為去年12月29日以來最高，與樓按相關的一個月拆息亦連升六天，報4.18752厘，是8月6日後最高。反映銀行資金成本的三個月拆息連升五天，至4.14464厘，為9月9日以來最高。長息方面，六個月及一年期拆息分別回升至3.98060厘和3.97917厘。港元匯價今早最高曾見7.7776兌美元，為8月5日以來最強，最新報7.7804，較前收市價跌0.02%。(cl)資料來源：香港銀行公會