27/09/2024 09:17

【傾力救市】分析：政治局提加大貨幣政策力度，第四季有望再降準

《經濟通通訊社27日專訊》中共中央政治局26日召開會議提到，要加大財政貨幣政策逆周期調節力度，保證必要的財政支出，切實做好基層「三保」工作。

對此，招聯首席研究員董希淼預計，下一步穩健的貨幣政策應更加精準有力，四季度可能再降準0.25到0.5個百分點，再降低政策利率10到15個點子，為經濟回升創造更加適宜的貨幣金融環境。

廣開首席產業研究院資深研究員劉濤預計，今年底、明年初人行還有可能對相關結構性貨幣政策工具進一步追加新的額度，並下調支農再貸款、支小再貸款和再貼現利率各0.5個百分點，以利於配合做好綠色金融、普惠金融、養老金融等文章。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，增量財政政策也將出台，預計會推出包括增發國債、再發行一定規模地方政府特殊再融資債券等措施。(lc)