27/09/2024 09:03

【傾力救市】中國據報今年發行約2萬億元特別國債提振經濟

《經濟通通訊社27日專訊》據《路透》引述兩位消息人士報道，中國計劃推出新的財政刺激措施，其中包括發行約2萬億元(人民幣．下同)的特別國債，以應對通縮壓力和經濟增長放緩，務求實現全年增長目標。

消息人士指出，作為一攬子計劃的一部分，財政部擬發行1萬億元特別國債用於刺激消費。發行特別國債所募集的部分資金，計劃用於提高對消費品以舊換新、設備升級的補貼。其中一位消息人士說，部分資金還將向兩孩或兩孩以上家庭，提供每孩每月約800元的補貼（不包括第一個孩子）。

此外，中國政府還計劃通過單獨發行特別國債再籌集1萬億元，以此幫助地方政府解決債務問題，緩解去槓桿壓力。消息人士稱，部分財政支持措施最早可能於本周公布。

《路透》指國務院新聞辦公室和財政部暫未置評。



*消息稱中小企階段性補貼料增*



中央政治局昨日召開會議，重申要努力完成全年發展目標任務，強調要發行使用好超長期特別國債和地方政府專項債，更好發揮政府投資帶動作用。上述計劃中的增量財政政策應為決策層提振經濟、實現全年增長目標所做的最新努力。

另一位消息人士提到，除了發行特別國債外，政府還計劃加大對中小企業的階段性補貼，如稅費減免、就業補貼等，從而降低中小企業的經營成本。(ry)