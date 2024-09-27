27/09/2024 11:34

期限 Shibor(%) 漲跌(基點/BP) 隔夜 1.4010 -20.70 1周 1.6610 -17.70 2周 1.7610 -15.70 1個月 1.8220 -0.30 3個月 1.8350 -0.10 6個月 1.8870 -0.40 9個月 1.9020 -0.40 1年 1.9230 -0.30

《經濟通通訊社27日專訊》人民銀行公布，今日起公開市場7天期逆回購操作利率由此前的1.70%調整為1.50%，下調20個基點。公開市場14天期逆回購和臨時正、逆回購的操作利率繼續在公開市場7天期逆回購操作利率上加減點確定，加減點幅度保持不變。人行今日進行2780億元(人民幣．下同)14天期逆回購，中標利率同步下降20個基點為1.65%。公開市場今日有5719億元逆回購到期，即今日淨回籠2939億元。公開市場本周有18024億元7天期逆回購到期，人行全周共進行14611億元7天期及14天期逆回購，即全周共收水3413億元。計及25日進行的3000億MLF操作，全口徑計，即全周共收水413億元。(jq)上海銀行間同業拆放利率(Shibor)第三日全線跌，報價如下：Shibor以位於上海的全國銀行間同業拆借中心為技術平台計算、發布並命名，是由信用等級較高的銀行組成報價團自主報出的人民幣同業拆出利率計算確定的算術平均利率，是單利、無擔保、批發性利率。Shibor報價銀行團現由18家商業銀行組成，並於11:00對外發布。(jq)