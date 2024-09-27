27/09/2024 09:35

【聚焦人幣】即期開升50點子報7.0150，離岸曾觸6.98

《經濟通通訊社27日專訊》隔夜美指震盪回落，而上日市場整體偏結匯，定價機制中的籃子和供求都助力中間價反彈。人民幣兌一美元中間價今報7.0101，較上個交易日升253點子，創去年5月18日以來近一年半新高，上個交易日報7.0354。

人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開50點子，報7.0150，上個交易日即期匯率收盤報7.0200。

離岸人民幣兌美元(CNH)上日收復7關口，收盤報6.9730，惟目前下跌逾230點，與7只差一線。

人民銀行今日落實降準降息，宣布即日起下調金融機構存款準備金率0.5個百分點(不含已執行5%存款準備金率的金融機構)，同時將7天期逆回購操作利率下調20個基點至1.50%。專家表示，人行此次大幅降息將持續提振市場信心。(sl)