27/09/2024 16:43

【聚焦人幣】人幣即期收升40點報7.0160，續創近年半高

《經濟通通訊社27日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日高開高走，盤中接近7關口，但隨後回吐部分漲幅，收報7.0160，較上個交易日4時30分收盤價升40點子，四連升，續創去年5月17日以來近一年半新高，全日在7.0045至7.0202之間波動。

離岸人民幣兌美元(CNH)上日收復7關口，現跌151點子，報6.9881。

今日人民幣兌一美元中間價報7.0101，較上個交易日升253點子，創去年5月18日以來近一年半新高，上個交易日報7.0354。

交易員稱，中間價符合預期，但面對洶湧的結匯需求，大行也積極出手緩和升勢，節前料持續拉鋸。一外資交易員稱，「大行一路穩過來，可能還是不希望人民幣升太快」。

他們並表示，在關鍵關口前緩一緩走勢，有利緩解市場恐慌結匯情緒，避免新一輪踩踏；鑑於在岸匯價的堅定表現，離岸匯價也從6.97附近高點被拉回；而美元兌人民幣長端掉期未受人民銀行宣布降準降息而調整，盤中刷新去年5月初以來的高點，可見市場對中美利差收窄的信心。(sl)