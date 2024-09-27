27/09/2024 09:36

【傾力救市】機構：降準降息超預期火速落實，穩增長具一定緊迫性

《經濟通通訊社27日專訊》昨日政治局會議罕見同時提及降準降息後，人民銀行今日便火速行動，宣布即日起下調金融機構存款準備金率0.5個百分點(不含已執行5%存款準備金率的金融機構)，同時將7天期逆回購操作利率下調20個基點至1.50%。此前人行行長潘功勝「預告」的降準降息均落地。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華認為，國內政策落實快、超預期，反映國內政策穩增長具有一定緊迫性，推動政策加快落實見效，促進經濟加快復甦。同時，政策加快落地，趁熱打鐵，將為近期市場信心恢復注入強勁動能。



*東方金誠王青：後期有進一步降準降息空間*



東方金誠首席宏觀分析師王青亦指出，從昨天重要會議的部署來看，後期還有進一步降息降準的空間。特別是從「促進房地產市場止跌回穩」的角度看，下調居民房貸利率是關鍵。這意味著後期可能進一步降息，或針對房地產行業和居民房貸利率定向降息。(sl)