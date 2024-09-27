27/09/2024 10:00

【聚焦數據】內地8月工業企業利潤大跌17.8%，年半最大降幅

《經濟通通訊社27日專訊》國家統計局公布，受去年同期高基數等因素影響，8月份，規模以上工業企業利潤同比下降17.8%，由7月增長4.1%轉負，結束連續4個月正增長，降幅為近一年半最大。

1-8月，全國規模以上工業企業實現利潤總額46527.3億元(人民幣．下同)，同比增長0.5%。

1-8月，規模以上工業企業實現營業收入87.10萬億元，同比增長2.4；發生營業成本74.38萬億元，增長2.6%；營業收入利潤率為5.34%，同比下降0.10個百分點。



*採礦業利潤總額降逾9%，汽車製造業利潤增3%*



1-8月，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額15490.6億元，同比下降1.3%；股份制企業實現利潤總額34430.3億元，下降1.3%；外商及港澳台投資企業實現利潤總額11777.0億元，增長6.9%；私營企業實現利潤總額12648.3億元，增長2.6%。

1-8月，採礦業實現利潤總額8132.8億元，同比下降9.2%；製造業實現利潤總額32967.2億元，增長1.1%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額5427.3億元，增長14.7%。

1-8月，主要行業中，有色金屬冶煉和壓延加工業利潤同比增長64.2%，計算機、通信和其他電子設備製造業增長22.1%，農副食品加工業增長18.2%，電力、熱力生產和供應業增長16.7%，紡織業增長14.7%，石油和天然氣開採業增長3.9%，汽車製造業增長3.0%，通用設備製造業增長2.2%，化學原料和化學製品製造業增長0.6%，專用設備製造業下降6.0%，電氣機械和器材製造業下降11.2%，煤炭開採和洗選業下降20.9%，非金屬礦物製品業下降50.9%，石油煤炭及其他燃料加工業、黑色金屬冶煉和壓延加工業同比由盈轉虧。

8月末，規模以上工業企業資產總計173.71萬億元，同比增長4.8%；負債合計100.11萬億元，增長4.6%；所有者權益合計73.60萬億元，增長5.2%；資產負債率為57.6%，同比下降0.2個百分點。(sl)