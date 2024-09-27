27/09/2024 10:36

【數據解讀】統計局：高基數致8月工業利潤轉跌，首8月增幅回落

《經濟通通訊社27日專訊》國家統計局公布，受去年同期高基數等因素影響，8月規模以上工業企業利潤同比下降17.8%，由7月增長4.1%轉負，結束連續4個月正增長。1-8月，全國規模以上工業企業實現利潤總額46527.3億元人民幣，同比增長0.5%。

國家統計局工業司統計師于衛寧解讀數據指，受市場有效需求不足以及高溫、暴雨、洪澇等自然災害對部分地區衝擊較大等因素影響，加之8月份當月同期基數較7月份明顯抬高，1-8月規上工業企業利潤增速有所回落，但仍延續年初以來的增長態勢，以高技術製造業為代表的新動能行業保持較快增長，工業經濟高質量發展持續穩步推進。

從行業看，1-8月，在41個工業大類行業中，有29個行業利潤同比增長，增長面超七成。1-8月，規上工業企業營業收入同比增長2.4%，保持穩定增長。



*高技術製造業支撐整體工業利潤增長，消費品製造業利潤增逾8%*



高技術製造業利潤持續快速增長。1-8月，高技術製造業利潤同比增長10.9%，高於規上工業平均水平10.4個百分點，拉動規上工業利潤增長1.8個百分點，支撐作用明顯。其中，代表高端化、智能化、綠色化的航天器及運載火箭製造、智能車載設備製造、鋰離子電池製造等行業利潤增長較快，同比分別增長20.3%、26.2%、29.9%；新興重點領域產業鏈協同效應逐步顯現，半導體器件專用設備製造、敏感元件及傳感器製造、光電子器件製造等行業利潤同比分別增長14.5%、42.9%、130.6%。

消費品製造業和裝備製造業利潤保持穩定增長。受國內消費需求平穩恢復和工業品出口保持較快增長帶動，消費品製造業和裝備製造業保持穩定增長，部分消費品和裝備行業利潤增長較快。1-8月，消費品製造業利潤同比增長8.4%。其中，農副食品、紡織、文教工美等7個行業利潤均實現兩位數增長。1-8月，裝備製造業利潤同比增長3.2%，裝備製造業的8個行業中有5個實現增長，其中鐵路船舶航空航天、電子等行業利潤同比分別增長34.5%、22.1%，延續快速增長態勢。



*統計局：要加快培育壯大新動能，積極擴大國內有效需求*



總體看，規上工業企業利潤延續增長態勢，工業新動能支撐作用彰顯，但同時也要看到，國內消費需求依然偏弱，外部環境複雜多變，工業企業效益恢復基礎仍需繼續鞏固。下階段，要堅決貫徹落實黨的二十屆三中全會決策部署，加快培育壯大新動能，積極擴大國內有效需求，進一步推動大規模設備更新和消費品以舊換新，不斷夯實工業企業效益恢復基礎。(sl)