27/09/2024 14:27

【傾力救市】券商：今日開戶數量明顯激增，線上認證排隊近一小時

《經濟通通訊社27日專訊》內地刺激經濟政策大禮包效果立竿見影，滬深股市今日繼續高歌猛進，半日成交額就接近9500億人民幣，上交所及多家券商系統甚至疑因交易量太過龐大而出現延遲等問題，據報還有許多新手「排隊」開戶入市。據《財聯社》記者採訪調研券商分支機構發現，相較於前兩日的觀望態度，今日開戶數量明顯激增，有的線上開戶人工認證環節排隊時間接近一個小時，且投資者諮詢行情和交易機會的頻率非常密集，交易情緒高漲，尤其是交易異常的處理問題被大量關注。

報道引述華北地區頭部券商營業部負責人表示，除了一般投資者進場強烈，機構投資者展現出來的意願更為強烈，機構僅小部分落袋為安，多數表達了加倉意願，且兩融交易的交易執行申請大幅提升。有機構經紀條線業務負責人補充稱，「低位搶籌的時間窗口都是很短暫的，時不我待，搶籌是頭等大事」。(sl)