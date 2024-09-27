27/09/2024 08:20

【傾力救市】人行雙管齊下，今日起降準、降7天期逆回購利率

《經濟通通訊社27日專訊》中國救市不停步，人民銀行今早雙管齊下，在公布即日起降準0.5個百分點後，隨即公布從9月27日起，公開市場7天期逆回購操作利率，由此前1.70%調整為1.50%，下調20基點。公開市場14天期逆回購和臨時正、逆回購的操作利率繼續在公開市場7天期逆回購操作利率上加減點確定，加減點幅度保持不變。人行表示，此舉是加大貨幣政策逆周期調節力度，支持中國經濟經濟穩定增長。

人行稍早公布，決定自2024年9月27日起，下調金融機構存款準備金率0.5個百分點（不含已執行5%存款準備金率的金融機構）。本次下調後，金融機構加權平均存款準備金率約為6.6%。

人行重申，堅持支持性的貨幣政策立場，加大貨幣政策調控強度，提高貨幣政策調控精準性，為中國經濟穩定增長和高質量發展創造良好的貨幣金融環境。(ry)