27/09/2024 18:03

【提振內房】廣州住房公積金貸款今日上線二手房「帶押過戶」業務

《經濟通通訊社27日專訊》廣州住房公積金管理中心今日公告，為進一步降低二手房交易成本，提高二手房交易貸款的便利性和時效性，提升住房公積金服務水平，2024年9月27日起，廣州住房公積金貸款上線二手房「帶押過戶」業務。

這是指在廣州市行政區域內，賣方原個人住房貸款(以下簡稱原貸款)或買方新個人住房貸款(以下簡稱新貸款)含有住房公積金個人住房貸款，在不解除抵押狀態下，辦妥產權過戶及新的抵押權登記手續後發放新貸款。

主要辦理條件包括，買賣雙方已通過存量房網上交易系統簽訂合法有效的房屋買賣合同；原貸款與新貸款在同一家住房公積金個人住房貸款的承辦機構辦理，且原貸款、新貸款的抵押權利人相同；原貸款的住房已取得不動產權證，且僅為原貸款設定了抵押權，無其他抵押、擔保，無查封、無設立居住權等權利限制情形；原貸款未結清且當前無逾期。

此外，新貸款金額加上首付款資金之和不能少於原貸款的剩餘貸款本息，其中新、舊貸款都有公積金貸款的，新公積金貸款金額不能少於原公積金貸款的剩餘貸款本息。同意交易資金優先用於償還原貸款的剩餘貸款本息，承辦銀行要求買賣雙方對交易資金進行監管的，按承辦銀行的規定辦理。(jq)