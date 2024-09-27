27/09/2024 16:44

【傾力救市】人行：降準降息對銀行收益影響中性，淨息差保持穩定

《經濟通通訊社27日專訊》據《路透》報道，中國人民銀行在回覆關於「周二宣布的利率調整政策」的提問時強調，近期發布的利率增量政策對銀行淨息差的影響總體保持中性。總體來看，本次利率調整對銀行收益的影響是中性的，銀行的淨息差將保持基本穩定。



*人行：LPR、存款利率將對稱下行*



人行在回覆中表示，一方面，下調存量房貸利率雖減少銀行的利息收入，但也會減少客戶的提前還款。另一方面，降準相當於為銀行直接提供低成本的、長期的資本運營，中期借貸便利(MLF)和公開市場操作是人行向商業銀行提供中短期資金的主要方式，利率下降也將降低銀行資金成本。同時，7天期逆回購操作利率的下調，預期也將帶動貸款市場報價利率(LPR)、存款利率對稱下行。此外，隨著存款逐步到期重定價，前幾次存款利率下行的效果會累積顯現。

昨日政治局會議罕見同時提及降準降息後，人行今日便火速行動，宣布即日起下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，同時將7天期逆回購操作利率下調20個基點至1.5%。人行行長潘功勝周二預告的降準降息均落地。

為提振樓市，人周二還宣布包括降存量房貸利率、降二套房房貸最低首付比例等的政策組合大禮包，同時提高保障性住房再貸款人行資金的支持比例，並表示必要時將提供再貸款支持市場化收購房企土地。

標普發表報告直指，人行宣布的貨幣政策可能會給中資銀行的淨息差和按揭貸款質量帶來壓力。雖然存款準備金率下調至少50個基點將小幅緩解利潤率所受影響。這些政策可能導致銀行淨息差下降約20個基點。這可能導致中資銀行的資產回報率下降約14個基點。平均存款利率需下行約25個基點，才能抵消影響。(sl)