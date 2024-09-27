27/09/2024 15:57

【數據前瞻】機構料中國9月製造業PMI小幅回升，仍處收縮區間

《經濟通通訊社27日專訊》中國9月官方製造業採購經理人指數(PMI)及財新PMI均將於下周一(30日)公布。《路透》表示，中國9月高頻數據未見明顯改善，需求疲軟令工業活動持續承壓，綜合22家分析機構預估中值顯示，9月官方製造業PMI有望從上月的49.1小幅回升至49.5，但依然是連續第五個月處於萎縮區域。另據10家機構預估中值顯示，財新9月製造業PMI料亦從上月的50.4微升至50.5。

國盛證券首席經濟學家熊園在報告中指出，9月前三周高頻數據未見改善，仍是喜憂並存、憂大於喜，「憂」在30大中城市新房和二手房銷售同比降幅持續擴大，上游大宗商品開工多數下降，價格持續回落，指向後續工業生產者出廠價格指數(PPI)可能持續偏弱。「喜」在地方專項債發行相比年初以來有所加快，儘管相比往年仍慢；此外，「以舊換新」政策支撐下，乘用車銷售韌性仍強。

平安證券首席經濟學家鐘正生團隊稱，中國經濟仍需政策托底。預計三季度中國名義國內生產總值(GDP)增速將至4%以下。該團隊估算，7月和8月中國月度GDP增速分別為4.8%和4.5%，9月以來高頻數據顯示經濟下行壓力仍大。(sl)