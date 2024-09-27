27/09/2024 15:27

【傾力救市】神州信息澄清與上交所交易系統延遲無關

《經濟通通訊社27日專訊》上交所交易系統今日出現成交確認延遲等情況，不少投資者無法及時加入久違的A股狂歡。網絡則流傳一張圖顯示，神州數碼系統集成服務有限公司中標了一個2024年主機及軟件維護支持服務採購項目，招標人為上海證券交易所和上交所技術有限責任公司。一些網民遂質疑上交所交易系統延遲是神州數碼的問題。

《第一財經》記者以投資者身份致電神州數碼系統集成服務母公司神州信息(深:000555)證券事務代表電話，該證券事務代表表示，在上交所交易系統出現異常的第一時間，公司相關業務負責人與上交所取得聯繫，上交所回覆稱此次延遲與神州信息無關，是其他原因造成的，至於具體原因上交所將會盡快發布公告。

該證券事務代表表示，公司是做系統集成和維保服務、技術服務，上交所的服務器並非公司的服務器，「它是直接從原廠商買的」，但不清楚是來自哪家廠商。該證券事務代表又稱，這次中標是針對原廠維保和第三方維保服務，不含硬件，持續周期是一年，到明年8月才完成交付，「公司的技術人員已與客戶取得聯繫，到現在也沒有讓我們去駐場」。而上交所交易系統異常可能有多種原因，就像機房系統有核心系統、一般業務系統和一些外圍系統，有可能是系統原因，也可能是網絡原因，或者是因訪問人數較多，或者是出現其他問題，具體原因還待官方公布。(sl)