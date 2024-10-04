27/09/2024 09:44

《港股評論》聯儲局減息，發掘資產機遇（一）

《港股評論》美國在上周開啟了新一輪減息周期。美聯儲局在9月19日宣布減息0.5厘，幅度進取，亦為2020年以來疫後首次減息。減息後，聯邦基金利率目標範圍由5.25至5.5厘，減至4.75厘至5厘。市場預期美聯儲局將於未來兩次議息會議上，各減息0.25厘。我們將會在本專欄一連兩周分析美國減息各資資產的投資機遇。本周我們會透過過去四次美國減息周期分析黃金及債券的表現。



過去四次減息周期後的收益數據顯示，減息之後短期和長期美國國債的價格均有所上漲，而對於利率敏感度更高的長期美債而言，其漲幅更為明顯。綜觀我們所分析的減息周期，美國國債表現最佳。美國政府債券是少數在幾乎所有減息周期均錄得正回報的資產類別之一，反映市場預期未來經濟增長將會轉強。



美國投資級別企業債券錄得可觀的回報，回顧近四輪減息周期，投資級別企業債券表現優於現金，並優於美國國債。2007年至2008年的環球金融危機及2019年新冠疫情（兩者均屬經濟衰退前減息周期）則例外。在首次減息前的三至六個月，美國投資級別企業債券相對美國國債的息差普遍擴闊並錄得升幅，可見這是美聯儲局政策變動的潛在領先指標。



美國高收益債券表現反覆，平均來說，在大部分減息時期，以及首次減息後的第一年期間，高收益債券表現遜於美國國債。新興市場美元主權債券的往績也表現反覆，自1995年以來的五個減息周期當中，領先美國投資級別及美國高收益債券。新興市場美元政府債券在三個周期表現領先現金及美國國債，但在環球金融危機和新冠疫情期間，表現顯著遜色。



至於金價方面，歷史上顯示，現貨黃金與聯邦基準利率走勢呈反向關係。美聯儲局開始下調利率後的前後數個月，黃金仍然保持升勢。截止2024年9月26日，現貨金價最高曾貼近每盎士2600美元，已經到達了我們2024年金價目標。



事實上，今年現貨黃金的表現優於美股，2024年以來金價上漲約28%，而標普500指數則上漲20%。我們認為，減息疊加地緣政治與金融風險持續不確定，全球央行的資產儲備策略開始傾向於增持更多黃金。據統計，去年全球央行增持黃金數量達到1030噸，為史上第二高，今年上半年，全球央行的新增黃金購買量483噸，再創紀錄新高，按年增長5%，反映環球的避險需求有近年有增無減，金價走勢續受支持。然而，若美國日後或因CPI反彈以致減息步伐突然停下來，黃金便有機會出現下挫而未能實現上述的預測。



下周，我們將會分析美股及港股市場在減息周期中的表現。《光大證券國際產品開發及零售研究部》



投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。



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